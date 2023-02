Chiara Nasti ancora al centro delle polemiche per essere tornata in forma poco dopo il parto: lei risponde agli hater e solleva il caos.

La gravidanza di Chiara Nasti è stata costellata da critiche e polemiche nate in rete dopo alcune dichiarazioni dell’influencer sulle forme delle future mamme e sui chili presi nel corso dei nove mesi di gestazione. Ma gli insulti e i commenti degli hater sono proseguiti anche dopo la nascita di Thiago Zaccagni e, ancora una volta, la Nasti è intervenuta lasciandosi andare a dichiarazioni che hanno scatenato ulteriori critiche.

Chiara Nasti in forma dopo la gravidanza: la polemica

“Comunque mi fa troppo ridere che io sia diventata lo sfogo delle mamme/neo mamme che avrebbero preferito che dopo nove mesi di gravidanza io portassi ancora la pancia, le mie forme dolci – ha sbottato l’influencer su Instagram – . Non vedevo l’ora di partorire per togliere la pancia!”.

“La dovevo continuare a portare secondo loro – ha continuato la Nasti infastidita – . Fate una bella cosa voi: dopo i nove mesi, continuate a mangiare così la pancia vi resta! E siete tutte contente visto che queste forme sono così belle”.

“Cose incredibili leggo sotto le mie foto. Veramente, rilassatevi – ha concluso lei creando ulteriori polemiche in rete – . Continuate a mangiare, così vi portate per un anno la gravidanza, anzi ventiquattro mesi come gli elefanti (se non sbaglio)”.

