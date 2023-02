Anna Oxa ha fatto spesso parlare di sé per il suo carattere sopra le righe e per non averle mandate a dire ai suoi colleghi del mondo tv.

Anna Oxa è stata protagonista di alcuni battibecchi in diretta tv che senza dubbio hanno dato la prova effettiva che lei non sia tipa da mandarle a dire. La cantante ama dire sempre quello che pensa e infatti alcuni dei suoi commenti contro amici e colleghi del mondo dello spettacolo si sono trasformati in vere e proprie liti. Scopriamo di quali si tratta.

Anna Oxa a Ballando con le stelle: scintille

Anna Oxa è stata una delle protagoniste di Ballando con le Stelle nel 2013, ma non ha digerito molti dei commenti che sono stati fatti su di lei dalla giuria e ha finito per andarsene, offesa. La cantante lasciò definitivamente la competizione per un infortunio a una gamba.

Oxa contro Virginia Raffaele

Anche l’attrice comica Virginia Raffaele ha finito per incorrere nell’ira della cantante, così come i giudici dello show di Milly Carlucci. Si dà il caso infatti che la Oxa non abbia affatto gradito l’imitazione che la Raffaele ha fatto su di lei.

“Chi non ha la signorilità può solo mettere il nome del marchio per avere l’illusione di uscire per un attimo da quella innata volgarità che le permette di avere spazi per dare fastidio secondo loro a chi dice NO ai programmi osceni e degradanti”, è stato scritto infatti sulla pagina ufficiale della cantante, Oxarte, dopo che la Raffaele aveva fatto la sua imitazione in diretta tv.

Eccone una:

Il battibecco con Elisa e Emma ad Amici

Durante la sua partecipazione a Amici, Anna Oxa ha avuto un battibecco con Elisa, all’epoca direttrice artistica della squadra bianca insieme a Emma Marrone. “La più grande stonatura siete voi, perchè così non aiuterete mai i ragazzi. Elodie emani una tensione che mi distoglie. Vorrei che fossi più leggera e più distesa. Penso che dovresti trascendere dalle tematiche che affronti”, tuonò Anna Oxa contro Elisa in diretta tv. Una discussione che fece comunque innervosire Elodie e quasi piangere Elisa. Il video:

Anche il musicista Fabio Concato, che è andato in tuo con la Oxa nel 2004, non ha fatto segreto di aver avuto alcune accese liti con la cantante e di aver reputato quell’esperienza una vera e propria “avventura”.

