Niente rivincita per Ultimo a Sanremo. L’artista non è riuscito a trionfare né a finire sul podio. La sua reazione social.

Marco Mengoni ha vinto Sanremo 2023. Uno dei grandi favoriti per il successo finale si è confermato e ha trionfato. Alle sue spalle Lazza e Mr. Rain, vere sorprese. E Ultimo? L’artista romano era anche lui tra i candidati alla possibile vittoria ma, alla fine, si è dovuto accontentare del quarto posto. Dopo le polemiche passate proprio nel corso del Festival, il cantante ha reagisto con un messaggio sui social.

Ultimo fuori dal podio a Sanremo: la reazione

Ultimo

Come anticipato, Marco Mengoni, dato per favoritissimo al Festival, ha rispettato le attese ed ha trionfato a Sanremo 2023. Niente da fare per un altro dei grandi favoriti prima dell’inizio della competizione, Ultimo. Il cantante romano non solo è rimasto fuori dal podio ma anche senza premi da parte della critica.

Per lui e la sua ‘Alba’, solo un quarto posto che sa di beffa. Molto interessante, specie per gli appassionati di musica che seguono il Festival, sapere quale sia stata la sua reazione visti i precedenti polemici relativi alla sua ultima partecipazione.

Per dare una risposta a questo quesito basta andare sul suo profilo Instagram dove il ragazzo si è rivolto ai fan prima, durante e dopo la finale di Sanremo: “Fratelli miei vi voglio bene, grazie per i vostri messaggi, per il vostro amore”, ha detto inizialmente.

“Gli ultimi non vincono mai e questo lo sappiamo. Però almeno sta volta non faccio danni in conferenza stampa perché ci vanno solo i primi tre. Altrimenti sarebbero stati ca**i loro (ride ndr). No vabbè dai sto scherzando”, ha commentato Ultimo con ironia.

Di seguito anche un post Instagram recente della sua esibizione a Sanremo:

