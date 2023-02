Nella serata finale di Sanremo 2023, molte emozioni. Anche Madame è stata travolta dal momento e ha pianto consolata da Amadeus. Ecco il motivo.

Una notte di emozioni, quella appena trascorsa sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2023 che ha visto trionfare Marco Mengoni. Prima del momento cruciale per eleggere il vincitore, però, tutti gli artisti si sono esibiti mostrando anche il lato più intimo di sé. Tra questi pure Madame che è scoppiata in lacrime dopo la sua performance e ha ricevuto l’abbraccio e le parole d’affetto di Amadeus. Ma cosa c’è dietro questa forte emozione?

Madame in lacrime tra le braccia di Amadeus: il motivo

Madame

Non solo la sua ‘Il bene nel male’ che ha riscontrato grande favore da parte del pubblico. Di Francesca Calearo, questo il vero nome di Madame, si parla anche per altre ragioni. Nella serata finale del Festival di Sanremo 2023, infatti, l’artista non ha retto l’emozione e, dopo la sua esibizione, è scoppiata a piangere dopo aver ringraziato tutti ed in particolare Amadeus.

La donna, infatti, era finita nello scandalo dei Green pass falsi prima dell’inizio del Festival e aveva trovato l’appoggio del direttore artistico. All’epoca dei fatti, il presentatore aveva detto sull’argomento: “È indagata ma fino a quando non sarà emessa una sentenza resta in gara”.

Una posizione portata avanti e che, alla fine della kermesse, ha visto la ragazza ringraziarlo pubblicamente nel suo discorso post esibizione: “Questo per me è stato un Sanremo molto difficile, per fare cento metri ne ho corsi mille ma sono felice e soddisfatta di essere qui”, ha detto Madame. “Devo ringraziare Amadeus, senza di lui che ha creduto in me non avrei fatto tutto ciò e parte del mio impegno per questo Sanremo te lo devo e ti ringrazio veramente tanto”.

A questo punto, visibilmente emozionata, l’artista si è lasciata andare tra le braccia di Amadeus che ha detto, dal canto suo: “Madame è veramente un grandissimo talento”.

Dietro alle lacrime della cantante, quindi, il grande rispetto e il senso di ringraziamento verso il direttore artistico di Sanremo che non si è fatto spaventare dal caso delle finte vaccinazioni e l’ha lasciata esibire e l’ha supportata in quanto artista importante e di talento.

Di seguito anche un post su Twitter col momento vissuto dall’artista:

“Questo per me è stato un #Sanremo molto difficile, per fare 100 metri, ne ho corsi 1000. Devo ringraziare #Amadeus per aver creduto in me”. Se ancora avete dubbi su questa ragazza, guardate il video del suo ringraziamento finale. Sei grande #Madame. Sei grande. #Sanremo2023 pic.twitter.com/di6Uiha6hJ — Luca Rallo (@lucarallo) February 11, 2023

