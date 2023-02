Grandi emozioni nel corso della finale di Sanremo 2023. Non solo in tema musica ma anche in quanto sorprese. Protagonista Chiara Ferragni…

La vittoria di Marco Mengoni, i super ospiti e tanta musica nella finale di Sanremo 2023. Ma non è mancato anche uno spazio per le sorprese, specie quelle tra i conduttori. Protagonista Chiara Ferragni, tornata sul palco dell’Ariston dopo esserci già stata alla prima serata. La giovane imprenditrice digitale ha voluto regalare un momento magico e d’amore a Gianni Morandi e sua moglie Anna. Il suo gesto ha davvero colpito tutti.

Chiara Ferragni, sorpresa alla moglie di Gianni Morandi

Chiara Ferragni Amadeus Gianni Morandi

Emozioni con la musica, ma anche emozioni grazie ad alcuni gesti speciali. Vedere per credere quello fatto da Chiara Ferragni a Gianni Morandi e sua moglie Anna. “Volevo ringraziarti per tutto il supporto, ti regalo una stola con una dedica diversa da quella che avevo io. È una dedica che ti ha fatto Gianni Morandi sui social”, ha spiegato l’influencer ed imprenditrice digitale.

La donna, che nella prima serata aveva portato una stola con la scritta ‘Pensati libera’, ha riproposto lo stesso indumento ma, questa volta, con una frase molto diversa e dedicata alla moglie di Morandi da parte di suo parito.

Sul coprispalle che la Ferragni ha fatto realizzare per la moglie del cantante, ecco la scritta: “Ti risposerei altre mille volte”.

La signora Anna, seduta in prima fila al fianco di Giovanna Civitillo, si è commossa ed è stata invitata a salire sul palco per stare accanto al suo compagno di vita. I due si sono baciati regalando un momento di forte tenerezza e amore. Una piacevolissima sorpresa, quella ideata dalla Ferragni che ha riproposto la dedica che il cantante fece alla moglie in occasione del loro 17esimo anniversario di matrimonio.

Di seguito anche il post Twitter con le immagini del gesto verso la moglie di Morandi e la grande emozione della coppia:

ma la moglie di gianni morandi per caso vuole il mio numero pic.twitter.com/8NTy1G4I84 — orchestra di sanremo stan 💐 (@fizzyIemonade) February 11, 2023

Riproduzione riservata © 2023 - DG