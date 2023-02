Marco Mengoni, intervistato da Paolo Sommaruga per il TG1, ha detto che dopo aver vinto ha chiamato una persona speciale.

Intervistato da Paolo Sommaruga per il TG1, Marco Mengoni, fresco vincitore del Festival di Sanremo 2023, ha svelato chi ha chiamato per primo dopo l’annuncio della vittoria. Una persona molto speciale per lui, ovvero sua mamma Nadia. Però c’è stato un inconveniente…

Marco Mengoni, ha chiamato sua mamma per prima dopo la vittoria

Marco Mengoni ha raccontato a Paolo Sommaruga, che gli ha chiesto qual era stato il primo messaggio che aveva ricevuto dopo la vittoria, che ha chiamato per prima cosa sua mamma Nadia.

Marco Mengoni

“Mia mamma non mi ha risposto per due volte, ed ero un po’ preoccupato a quel punto – ha detto -, poi però mi ha richiamato e mi ha detto che era in piazza a festeggiare e non ha sentito (ride, ndr)”. Mengoni era un po’ divertito ai microfoni di Sommaruga ma allo stesso tempo un po’ frustrato.

Il vincitore di Sanremo ha poi aggiunto: “È stato un vero onore far parte dei cantanti di Sanremo quest’anno e ringrazio tutti per il supporto ricevuto. Eurovision? Da domani ci penserò ora mi godo la città e la vittoria“.

