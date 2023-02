Tiziano Ferro ha giudicato gli allievi di Amici di Maria De Filippi nel corso della puntata domenicale e ha avuto parole di apprezzamento per Angelina e Cricca.

Angelina Mango è una delle allieve della scuola di Amici di Maria De Filippi più amate dal pubblico. Nel corso della puntata domenicale del 12 febbraio 2023 era ospite del talent per giudicare gli alunni cantanti. Quando è arrivato il momento di Angelina Mango, il cantante ha avuto parole al miele per lei. Ha anche già prodotto una sua canzone. E ha anche paragonato Cricca ad Alex Baroni.

Tiziano Ferro elogia Angelina Mango e Cricca

Tiziano Ferro ha elogiato Angelina per la sua performance. “Noi già ci conoscevamo, non è un mistero – ha detto sorridente il cantante -. Ho anche prodotto una sua canzone e cercherò di essere imparziale nel giudicare Angelina, anche se le voglio molto bene“.

Angelina Mango

Poco dopo ha aggiunto: “Bisogna essere onesti: figlia mia, tu sei nata per fare questo“.

In seguito sulla performance di Cricca ha detto: “Le note acute che raggiungi mi ricordano molto quelle di Alex Baroni. Spero che tu lo ascolta anche perché c’è una grande ricchezza nella sua musica“. Cricca ha ringraziato per l’apprezzamento e per le belle parole.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG