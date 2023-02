Kekko Silvestre intervistato da Mara Venier a Domenica In Speciale Sanremo ha voluto salutare Ornella Muti ospite del programma, dicendo di essere innamorato.

Kekko Silvestre dei Modà è intervenuto a Domenica In Speciale Sanremo come gli altri cantanti in gara all’Ariston. Nel corso delle domande di Mara Venier, in cui ha parlato del suo brano che ha scritto basandosi sulla sua esperienza con la depressione, ha voluto omaggiare un ospite della Venier, Ornella Muti con parole “d’amore”.

Kekko Silvestre bacia Ornella Muti

Kekko Silvestre ha chiesto espressamente di salutare Ornella Muti. “Non ci siamo mai conosciuti, sei bellissima come sempre” ha detto. Poi le ha chiesto un bacio e ha aggiunto: “C’è un film che hai fatto che mi è rimasto nel cuore, Tutta colpa del Paradiso, in cui per me eri divina. Sono innamorato di te da sempre“.

Ornella Muti

E poi dice ridendo: “Ora mia moglie mi fa un culo così per questa cosa che ho fatto“, tra l’ilarità generale.

Prima ha parlato della canzone dei Modà, Lasciami, che parla della sua depressione e di un momento della sua vita molto difficile, che ha voluto raccontare. “Io ho bisogno di una famiglia, che sono i Modà. Non posso fare il solista” ha concluso.

Riproduzione riservata © 2023 - DG