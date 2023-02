Continuano i colpi di scena nella scuola di Amici di Maria De Filippi: Rudy Zerbi vuole sostituire uno dei suoi cantanti.

I concorrenti di Amici 22 continuano la corsa verso il serale, ma i professori hanno deciso che quest’anno gli allievi dovranno sudare fino all’ultimo il loro posto nel talent show. Nel corso dell’appuntamento di oggi, 12 febbraio, il professore Rudy Zerbi ha manifestato l’intenzione di sostituire uno dei cantanti tra Aaron, Jore e Piccolo G: il nuovo allievo, Mezkal, si è anche esibito nel corso della puntata.

Rudy Zerbi spiazza i cantanti

Non è la prima volta che Rudy Zerbi si conferma uno dei professori più temuti di Amici di Maria De Filippi. In passato ha già dato punizioni esemplari ad alcuni concorrenti e, dopo il Capodanno gate, è stato sempre lui ad eliminare in direttissima Tommy Dali senza alcuna opportunità di sfida.

Così, nel corso del classico appuntamento della domenica pomeriggio con Amici 22, il professore di canto ha confermato la volontà di sostituire uno dei suoi cantanti con un altro proveniente dall’esterno, Mezkal, che si è anche esibito.

Aaron, Jore e Piccolo G potrebbero perdere il loro posto nella scuola di Maria De Filippi ad un passo dalla finale. Ma per il momento, Zerbi ha deciso di tenerli ancora un po’ con il fiato sospeso.

Riproduzione riservata © 2023 - DG