Marco Mengoni, vincitore del Festival di Sanremo, è stato intervistato da Mara Venier nel consueto speciale di Domenica In.

Marco Mengoni fresco vincitore di Sanremo 2023 è intervenuto a Domenica In Speciale Sanremo dove è stato intervistato da Mara Venier e dai suoi ospiti. Ha cantato la sua canzone Due Vite e ha raccontato alcuni aneddoti delle serate e della sua persona. “Sono una persona emotiva, questo non è molto professionale ma ora come ora sono così. Sono proprio sul filo di un rasoio, e potrei scoppiare da un momento all’altro” ha detto alla Venier, che gli ha detto di lasciarsi andare senza problemi. E poi ha continuato parlando anche dei genitori.

Marco Mengoni, l’intervista con Mara Venier

Marco Mengoni

Ecco le sue dichiarazioni:

Sui genitori: “Una grande mamma e un grande papà. Li difendo con le unghie e con i denti“. E poi ha detto che la prima persona che ha chiamato è stata la mamma.

Sull’orchestra: “Devo ringraziare l’orchestra, che è stata fondamentale per Sanremo. Abbiamo fatto cinque prove di numero e abbiamo trovato subito la sinergia. Vedevo nei loro occhi la voglia di fare un concerto come se fossimo in uno stadio.“

Alla domanda su cosa avrebbe detto al sé bambino, in stile Chiara Ferragni: “‘Hai fatto bene a sbagliare’, direi così al me bambino” ha detto.

Sul coro che lo ha accompagnato nei duetti: “Era un mio sogno e per il mio 34° compleanno me lo sono regalato. Per me era un parco giochi e mi sono divertito tanto“.

Ecco il video dell’intervento:

