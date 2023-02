Gino Paoli è stato ospite alla serata finale del Festival di Sanremo 2023, ma non sapeva chi fosse il conduttore.

Gino Paoli e Gianni Morandi sono stati protagonisti di un siparietto prima di salire sul palco della finale del Festival di Sanremo. Infatti, come si vede in un video, i due parlano e il cantautore di Il cielo in una stanza dice a un sorpreso Morandi: “Amadeus, il deejay di 40 anni fa, a condurre il Festival. Davvero?“. Morandi è un po’ stupito da queste parole e non trattiene la risata.

Gino Paoli e il siparietto con Gianni Morandi

Morandi e Paoli se la ridono dietro le quinte di Sanremo, e il primo rimane stupito che il secondo non sappia che Amadeus sia il conduttore. Un siparietto che è emerso il giorno dopo l’ospitate del cantante 88enne, che ha cantato sul palco dell’Ariston la sua Il cielo in una stanza.

Gino Paoli aveva già partecipato chiaramente al Festival di Sanremo, ma nessuno si aspettava che non lo seguisse più da diverso tempo a quanto pare. Inoltre, il cantante è stato anche protagonista di una gaffe sul palco, di cui parlava di tradimenti, prontamente bloccata però da Amadeus.

