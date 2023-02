Luisa Ranieri ha sceso le scale dell’Ariston per la serata finale del Festival di Sanremo con un look molto sensuale.

Luisa Ranieri ha sfoggiato un look molto sensuale per la sua ospitata al Festival di Sanremo 2023. Nella serata finale ha sceso le scale dell’Ariston per presentare la sua fiction, Lolita Lobosco, che continua a piacere al pubblico di Rai 1. Il suo outfit seducente non è chiaramente passato inosservato, e molti si sono immaginati l’attrice come co-conduttrice del Festival. Amadeus deve farci già un pensiero per l’anno prossimo?

Luisa Ranieri seducente a Sanremo

L’attrice di Lolita Lobosco ha mostrato una bellezza e un portamento da invidiare per la sua età, 49 anni. Molti utenti sono rimasti estasiati dalla sua figura, tanto che non sfigurava tra le co-conduttrici che si sono alternate nel corso delle serate.

Amadeus deve sicuramente prendere appunti per il prossimo anno. Sempre gli utenti hanno paragonato la sua entrata in scena come quella di Belen Rodriguez del 2011, per intenderci con il vestito rosa e azzurro che mostrava la famigerata farfallina tatuata. Sicuramente ha lasciato il segno, e il pubblico di Rai 1 la conosce bene viste le tante fiction in cui ha recitato, e per essere la moglie di Luca Zingaretti, che è stato per anni il Commissario Montalbano.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG