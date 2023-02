Nina Moric riabbraccia suo figlio Carlos dopo tre anni di lontananza. L’occasione è stata una mostra a Bergamo di alcuni suoi lavori artistici.

Nina Moric ha riabbracciato suo figlio Carlos Corona, avuto con Fabrizio Corona, dopo tre anni durante l’inaugurazione della sua mostra d’arte a Bergamo. La modella ha esclamato che il figlio è il suo capolavoro più grande, mentre lo abbracciava.

Nina Moric riabbraccia suo figlio Carlos

La relazione tra Nina Moric e suo figlio Carlos, nato dalla relazione con Fabrizio Corona, è stata spesso complicata, soprattutto negli ultimi anni, fino a che i due si sono allontanati in modo doloroso. Tuttavia, durante l’inaugurazione della mostra “I sette peccati capitali“, che presenta i dipinti della Moric, Carlos è stato presente e ciò ha permesso loro di riavvicinarsi.

Durante l’evento, la modella ha presentato suo figlio come la sua creazione artistica più preziosa, dichiarando che non importa da quanto tempo non si vedevano, perché nei loro cuori sono sempre stati uniti.

Ecco le sue parole nel corso dell’evento: “Non potete immaginare che emozione sto provando – ha detto -. Lui è il mio capolavoro di vita, è quello intelligente. Non conta da quanto tempo non ci vediamo, perché nei nostri cuori noi siamo sempre insieme“.

Riproduzione riservata © 2023 - DG