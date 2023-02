Arisa nel corso della puntata domenicale di Amici, dove è professoressa di canto, ha raccontato di avere nostalgia di Sanremo.

Arisa, coach di canto di Amici 22, si è lasciata andare in un commento sul Festival di Sanremo in cui diceva che Amadeus non l’avrebbe voluta tra i Big della kermesse per due anni consecutivi. A questa dichiarazione è arrivato prontamente Rudy Zerbi a dirle: “Solo se vai a Sanremo sei un artista? Tu sei Arisa! Sei un artista sti cazzi!“.

Arisa a Sanremo? Magari il prossimo anno

Ecco il video dell’episodio:

Arisa, come detto, si è lasciata andare ad Amici sul fatto che non è in gara a Sanremo da due anni. Sebbene questo, Arisa ha duettato con Gianluca Grignani nella serata delle cover dell’edizione 2023, appena terminata. Hanno fatto un figurone con Destinazione Paradiso. Vedremo se Amadeus il prossimo anno la vorrà tra i Big.

Nel 2014, con il brano Controvento, Arisa vinse Sanremo nella categoria Big. Nel 2016, la cantante tornò al Festival di Sanremo con il brano Guardando il cielo, che arrivò in finale, e nel 2020 partecipò con la canzone Potevi fare di più. Come detto ha duettato anche diverse volte insieme ad altri Big, come con Marco Masini in Vacanze romane.

