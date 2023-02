Stefano Coletta è stato protagonista di un incidente nel corso della finale, ed è stato portato in infermeria.

Curiosa storia quella di Stefano Coletta alla finale del Festival di Sanremo. Come raccontato da Mara Venier nel corso di Domenica In Speciale Sanremo, il direttore di Rai 1 ha subito un incidente nel corso della serata ed è stato portato nell’infermeria dell’Ariston per essere medicato. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Stefano Coletta, incidente a Sanremo

Mara Venier ha raccontato in tv a Domenica In. “Stefano è stato portato in infermeria a seguito di un brutto colpo subito da uno dei nostri tecnici che stava riprendendo la finale di Sanremo. Quindi è stato portato in infermeria, e si è perso buona parte della serata, come per esempio il bacio tra Rosa Chemical e Fedez“.

STEFANO COLETTA

Coletta parla poi d’altro: “Mi sento un po’ frastornato, ma più che altro per la stanchezza accumulata nel corso di queste settimane“. Nulla di grave dunque, ma solo un po’ di stanchezza generalizzata per il direttore di Rai 1, che è sempre stato in prima fila nelle cinque serata del Festival a supportare tutti e ovviamente anche negli appunatamenti collaterali, senza dimenticare le conferenze stampa.

