Arisa interviene sui social dopo il crollo emotivo di cui è stata protagonista nel corso dell’appuntamento di ieri con Amici 22.

Tra le voci più belle della musica italiana, protagonista del Festival di Sanremo 2023 in coppia con Gianluca Grignani nella serata dei duetti, Arisa è da tempo assente come cantante in gara alla kermesse. Di questo, come confidato nel corso della registrazione di Amici 22, ne soffre particolarmente tanto da aver messo seriamente in dubbio le sue qualità artistiche.

Arisa sui social dopo le lacrime ad Amici

Lo sfogo di Arisa con Maria De Filippi è arrivato in modo improvviso ed inaspettato, quando la conduttrice le ha chiesto di duettare con Angelina e Federica.

“Amadeus non mi chiama al Festival da due anni”, ha detto lei, mentre Rudy Zerbi le faceva notare come il talento di un artista non dipenda da Sanremo.

Così, a margine di quanto andato in onda su Canale 5, Arisa è intervenuta per ringraziare coloro che le hanno manifestato il loro affetto e ha spiegato perché non ha voluto che Amici tagliasse la parte in cui esprimeva tutta la sua fragilità.

“Volevo ringraziarvi per tutti i messaggi che mi state lasciando, sia per Sanremo e il duetto con Gianluca Grignani, sia per oggi ad Amici, dove vi siete evidentemente sentiti molto toccati dal mio flusso di coscienza – ha esordito lei su Instagram – .Ogni tanto mi lascio andare e non mi rendo conto né di dove sono né di quello che dico”.

“Alla fine non mi sono sentita di tirarmi indietro – ha continuato lei, spiegando così il motivo che l’ha spinta a rendere pubblico lo sfogo – .Perchè so bene che, probabilmente, il fatto di farvi sapere che le vite perfette non esistono, può essere di aiuto anche a tutti voi. Condividere ogni tanto un momento in cui ci si sente sconfitti, è umano”.

Riproduzione riservata © 2023 - DG