Il mondo dello spettacolo piange la morte prematura e improvvisa di un giovane attore e cabarettista: un tumore l’ha stroncato.

Grave lutto per il mondo dello spettacolo e, in particolar modo, per quello campano: nella giornata di sabato 11 febbraio scorso è venuto a mancare Massimo Cannizzaro, artista poliedrico, attore e cabarettista. Era divenuto popolare in rete e sul piccolo schermo grazie ad alcune gag come la parodia “Don Vincé”, sulle note di “Don Raffaé” di Fabrizio De Andrè, o alcune canzoni napoletane dedicate ai calciatori della squadra partenopea.

Massimo Cannizzaro morto per un tumore

Divenuto popolare soprattutto nel periodo del Covid, Cannizzaro era riuscito a sbarcare anche su Striscia la notizia grazie alla sua estrema simpatia.

Volto noto del piccolo schermo, ha collaborato anche con radio Crc e Radio Marte. La notizia della morte improvvisa e prematura, dovuta ad un tumore, ha colto molti alla sprovvista.

“Durante il covid oltre ad aiutare le persone, il nostro presidente Asia Maraucci amava far divertire le persone cantando parodie insieme a Massimo Cannizzaro – si legge sulla pagina La battaglia di Andrea – . Abbiamo superato tanti momenti difficili assieme e lui purtroppo il suo momento più difficile e più duro non lo ha superato. Buon viaggio amico mio”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG