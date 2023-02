Fortemente riservati, molto attenti a mantenere la privacy degli altri tre figli, gli attori Blake Lively e Ryan Reynolds hanno sempre messo la famiglia al primo posto. Insieme dal 2010, la coppia è una delle più affiatate e solide dello showbiz americano, da cui amano tenersi alla larga. Residenti in una piccola cittadina dello stato di New York lontana dalla vita mondana e dai riflettori, la Lively e Reynolds hanno indirettamente confermato l’arrivo del quarto figlio.

A scatenare il gossip sulla nascita del bebè, di cui non si conoscono il nome e il sesso, è stata una foto pubblicata da Blake che la ritrae senza pancia nella serata del Super Bowl 2023.

Immediatamente, il popolo del web si è riversato sulla pagina Instagram dell’attrice per congratularsi per l’arrivo del piccolo/a.

Page Six ha poi confermato la nascita del bambino, senza rendere noto se si tratta di un maschio o di una femmina, e il nome.

Blake Lively e Ryan Reynolds sono già genitori di James, nata nel 2014, Inez, arrivata nel 2016, e Betty, nata nel 2019.

