A margine della finale di Sanremo 2023, Madame interviene per dire cosa è realmente accaduto dietro le quinte con Anna Oxa.

Per giorni ha tenuto banco il gossip riguardo una presunta lite nel dietro le quinte del Festival di Sanremo 2023 tra Madame e Anna Oxa. L’artista barese ha subito precisato che le notizie circolate in rete erano del tutto false ed infondate, mentre la cantante de Il Bene nel Male ha preferito aspettare la conclusione della gara canora per dire la sua.

Madame sulla lite con Anna Oxa: “Tutte ca**ate”

“Non l’ho neanche mai incontrata perché avevamo orari diversi quella sera – ha spiegato Madame nel Dietro Festival – .Mi dispiace deludere i vostri cuori, ma purtroppo erano tutte ca**ate”.

Con un post Twitter, poi, Madame è tornata ancora sull’argomento. “Comunque con Anna non è successo niente, non ci siamo neanche mai viste, erano tutte voci inutili messe in giro a chissà che fine – ha precisato ancora – . Mi spiace rompere il sogno del gossip, mi stavo divertendo anche io. Anna solo amore per te e il tuo pezzo è una preghiera magnifica”.

Intanto, Deianira Marzano, che ha diffuso la notizia della presunta lite in rete, ha ribadito che è tutto vero, ma lei non ha mai fatto i nomi di Madame e Anna Oxa. Il mistero continua…

NON IL WATER GATE CON TANTO DI MENZIONE DEI VACCINI DI MADAME #DietroFestival pic.twitter.com/uG6Bjl8EwP — emma💐 ha fame da cento euro (@mbiscottx) February 12, 2023

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG