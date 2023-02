Nervi tesi tra Ultimo e i giornalisti: il video che mostra la sala stampa che esulta per il quarto posto del cantante ha scatenato le polemiche.

Il cantante Ultimo è arrivato quarto nella classifica finale di Sanremo 2023. “Fratelli miei vi voglio bene, grazie per i vostri messaggi, per il vostro amore. Gli ultimi non vincono mai e questo lo sappiamo – aveva commentato lui sui social – . Però almeno questa volta non faccio danni in conferenza stampa perché ci vanno solo i primi tre. Altrimenti sarebbero stati cavoli loro, no vabbè dai sto scherzando”.

Ultimo, critiche dai giornalisti e reazione

Negli anni precedenti, infatti, i rapporti tra Ultimo e la sala stampa non sono stati buoni e, a testimonianza che i vecchi rancori non sono stati dimenticati, c’è il video che mostra i giornalisti che esultano per il suo quarto posto al Festival.

Un atteggiamento che è stato aspramente criticato dal web e a cui il cantante ha deciso di rispondere con estrema freddezza.

Ospite della versione sanremese di Domenica In, l’artista che si è aggiudicato il quarto posto a Sanremo 2023 con la canzone Alba, si è esibito e ha scelto di non intrattenersi con i giornalisti per le domande di rito.

In sostegno del cantante sono intervenuti anche Tiziano Ferro – “Le classifiche sono ancora numeri. Tu sei al primo posto nel cuore di un oceano di gente. Zio T compreso” – e Antonello Venditti – “Un capolavoro. La gara? Non mi interessa, sono altre le gare da vincere”.

Riproduzione riservata © 2023 - DG