Durante la sua partecipazione a Sanremo 2019, Ultimo ha finito per avere un’accesa discussione con i giornalisti.

Tra Ultimo e i giornalisti della sala stampa di Sanremo 2019 sono volate parole grosse: il cantante, visibilmente amareggiato e infastidito per le domande a lui rivolte, si è scagliato contro i giornalisti che, visto il suo atteggiamento scontroso, non hanno esitato a prenderlo a male parole.

“Simpatico”, gli ha urlato un giornalista con tono sarcastico al di fuori della sala stampa, e il cantante ha replicato senza esitare: “Ma vattene a fan****o”.

Ultimo: la lite con i giornalisti a Sanremo

Ultimo era visibilmente amareggiato per la sua mancata vittoria al Festival di Sanremo 2019 e, durante la conferenza stampa che ha seguito la finalissima della kermesse la situazione tra lui e i giornalisti è rapidamente degenerata. Il cantante ha affermato di non avercela con nessuno in maniera diretta, ma a seguire ha replicato contro i giornalisti tuonando: “Voi avete questa settimana per sentirvi importanti e avete rotto il c…”, e ancora: “I giornalisti hanno la pretesa di giudicare i prossimi venti anni”.

Il cantante se n’è andato tra i fischi e le risate di scherno da parte di alcuni dei giornalisti presenti nella stampa stampa, che non ha esitato a mandare a quel paese senza giri di parole. Nonostante l’amarezza per la mancata vittoria, il cantante ha fatto pubblicamente i complimenti a Mahmood, vincitore di quell’edizione della kermesse.

In seguito all’accaduto Ultimo sbollito la rabbia e ha confessato a Vanity Fair: “Io reagisco di pancia, sbrocco“ e ancora: “Mi hanno dato del coatto, fascista, omofobo, ma la verità è che non sono niente di tutto questo. Io di politica non ne so, e le generalizzazioni, come le strumentalizzazioni, mi amareggiano”.

