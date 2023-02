Prima della terza serata del Festival di Sanremo 2023, Paola Egonu ha risposto alle domande dei giornalisti, ma alcune sue dichiarazioni sono state travisate.

Paola Egonu è intervenuta in conferenza stampa prima della terza serata in cui era la co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023. Ha risposto ad alcune domande dei giornalisti, in particolare sul tema LGBTQ+ e sul razzismo. Ma le dichiarazioni della pallavolista del passato sono state travisate e non sono mai state parole sue.

Paola Egonu e le sue parole prima di Sanremo 2023

Paola Egonu

Sul tema dei diritti LGTBQ+, le è stato chiesto: “Hai scelto di lasciare l’Italia per la Turchia, paese non migliore sui temi LGBTQ. Torneresti in Italia anche se hai detto in passato che non saresti mai tornata se avesse vinto le elezioni Giorgia Meloni?“

Egonu ha risposto: “Non ho mai abbandonato l’Italia: l’ho lasciata per giocare in Turchia e tornare qui. Non ho trovato maggiore rispetto lì di qui. Mai detto che non sarei mai tornata in Italia con il governo Meloni. Per quanto riguarda la Nazionale, sto metabolizzando: se ci fosse modo, tornerei“.

E invece sul razzismo le è stato chiesto: “Hai detto che far nascere un figlio nero è una condanna all’infelicitò. A Coletta, Sgarbi ha detto che gli ospiti culturali andrebbero decisi con i Ministeri“.

Egonu ha risposto: “Non ho mai detto quella frase, mai. Quando è nato il Black Lives Matters io e mio sorella ci siamo preoccupate perché sarebbe potuto capitare a mio fratello o mio figlio. Mai detto che un figlio in Italia sarebbe condannato all’infelicità“.

