Un noto artista ha avuto da ridire sulla reale paternità dello slogan portato da Chiara Ferragni a Sanremo ‘Pensati libera’.

Giallo a Sanremo che riguarda Chiara Ferragni che, seppur non in modo diretto, sarebbe stata accusata di plagio per lo slogan portato al Festival ‘Pensati libera’. Tali parole, infatti, sarebbero state rivendicate da un artista bolognese noto come Cicatrici.nere.

Chiara Ferragni, caso di plagio per ‘Pensati libera’?

Chiara Ferragni sanremo 2023 pensati libera

Attraverso un filmato con tanto di didascalia che accompagna il post Instagram, Cicatrici.nere avrebbe, di fatto, affermato di essere l’ideatore di quello slogan ‘Pensati libera’ portato sul palco dell’Ariston da Chiara Ferragni.

La nota impreditrice digitale era apparsa sulla scalinata del Festival con una stola bianca e la scritta ben in mostra. Scritta che farebbe riferimento appunto ad un qualcosa già noto e usato, come rivelato anche da Leggo.it, dalla street artist e tatuatrice bolognese.

“Artivismo, non merce”, si legge nel contenuto condiviso dall’artista. “Pensati Libera non è uno slogan. Pensati Libero non è un prodotto. Pensati Libera non è una foto. Pensati Libero non è un post. Pensati Libera non è per una moda. Pensati Libero non è un manifesto. Pensati Libera non è una proprietà di qualcuno. Pensati Libero non è per vendere. Pensati Libera non è mercificare un’idea”.

E poi ancora sottolineando la ‘paternità’ della frase: “PENSATI LIBERA È UN ATTO DI VOLONTÀ per liberare le persone dalla superficiale, veloce e soffocante vita moderna. PENSATI LIBERO È UN RESPIRO tra i rovi degli schedari, delle tabelle e degli ordini. PENSATI LIBERA è dire “ci sono anche io” tra gli sconfitti di tutti i giorni. PENSATI LIBERO È LÀ FUORI PER STRADA”.

La Ferragni sul tema aveva detto: “Le semplici e pur così forti parole arrivano da una fotografia scattata da Claire Fontaine”. Eppure, per le vie di Bologna, in tanti conoscevano già quello slogan.

Di seguito anche il post di cicatrici.nere su Instagram:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG