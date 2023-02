Pistole e coltelli nello studio de Il Pagante. I malviventi hanno anche tenuto in ostaggio delle persone e portato via dei beni.

Sono state ore di paura per Il Pagante. Alcuni malviventi hanno fatto irruzione nello studio musicale del gruppo e lo hanno fatto con coltelli e pistole tenendo in ostaggio anche diversi dipendenti. Il tutto sarebbe accaduto nella serata di martedì.

Il Pagante: rapina subita e dipendenti in ostaggio

Il Pagante

Da quanto si apprende dal Corriere.it, il team de Il Pagante si trovava nella sua sede di Milano in via Alfredo Oriani, una traversa di viale Beatrice d’Este, dove ha casa la società «E Ventures», la srl che sta dietro all’ex trio, oggi un duo.

Da un momento all’altro, nel pomeriggio di martedì sera, alcuni uomini uno scaldacollo tirato sul viso e armati di un coltello e una pistola, probabilmente una scacciacani, hanno fatto irruzione per tentare una rapina.

I due, dopo aver fatto accesso nella sede della casa discografica, hanno minacciato Guglielmo Panzera, uno dei fondatori del gruppo e della società, e ben 5 dipendenti presenti che sono stati tenuti in ostaggio dopo essere stati immobilizzati bloccando loro polsi e gambe.

Da quanto si apprende non ci sono state conseguenze fisiche per le persone coinvolte ma solo tanta paura. Il bottino è stato piuttosto misero: si parla di oggetti, contanti e orologi per “soli” 4 mila euro.

I militari sono intervenuti sul posto poco dopo le 16, non appena le vittime sono riuscite a liberarsi e a dare l’allarme. Sul caso sono in corso le indagini.

Riproduzione riservata © 2023 - DG