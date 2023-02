Messaggio rivolto al giovane cantante da parte di Pierluigi Diaco che ha chiesto a Blanco di fare marcia indietro per scusarsi.

Le scuse sono arrivate, almeno via social, ma per qualcuno, forse, non bastano. Pierluigi Diaco, conduttore Rai, nel corso della sua trasmissione BellaMà, ha voluto rivolgere una sorta di appello e invito a Blanco dopo gli ormai noti fatti avvenuto sul palco del Festival di Sanremo 2023. Il presentatore vorrebbe rivedere l’artista all’Ariston per porgere le sue scuse.

L’invito di Diaco a Blanco per porgere le scuse

Pierluigi Diaco

Rivolgendosi proprio al cantante, infatti, Pierluigi Diaco, in modo molto serio e sentito, ha detto: “Mi auguro che le sue scuse arrivino sul palco dell’Ariston”.

E ancora parlando al pubblico ma in modo diretto a Blanco: “Faresti un gran gesto a chiedere ad Amadeus di poter accedere su quel palco senza cantare, rivolgendoti al pubblico televisivo e a casa. Chiedere scusa significa capire tutto il lavoro che c’è dietro la scena, le persone che come vedi sono qui che puliscono, gli attrezzisti, i macchinisti, tutte le persone che lavorano dietro. Costruire è più importante che distruggere, costruire nella vita significa anche avere coraggio di chiedere scusa”.

Vedremo se ci sarà questa opportunità e se, nel caso, gli verrà concessa. Intanto, come anticipato, il giovane cantante aveva già pubblicato le sue scuse via social con una sorta di lettera di pentimento nella quale aveva detto: “Cadono fiori, Ariston. Si spezzano fiori, Ariston. Cala il sipario, Ariston. Ti ho messo in lacrime come la mia mamma, Ariston. Mi hai visto fragile come un bimbo e qui proprio qui, dove mi hai insegnato a correre, sono caduto. Mi sono rotto la faccia e piango, Ariston. Ma poi…Rido, rido, rido e grido, perché non sono perfetto come mi volevi. Ma finalmente sono me stesso, ti voglio bene Ariston. Con tutta la mia follia”.

Di seguito anche un post Instagram di Sanremo su quanto fatto dal giovane cantante sul palco:

