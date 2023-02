Retroscena sul Festival di Sanremo ed Elisabetta Canalis. La donna ci sarebbe dovuta essere ma qualcosa è andato storto all’ultimo…

Vi ricordate il tanto discusso spot della scorsa annata del Festival di Sanremo che vedeva Elisabetta Canalis protagonista mentre diceva: “La mia Liguria”? Ecco, quest’anno il volto dell’ex Velina non è presente ma sembra che la decisione sia arrivata all’ultimo con l’esclusione che ha fatto arrabbiare parecchio lei e il suo entourage.

Elisabetta Canalis esclusa da Sanremo?

Elisabetta Canalis

Quest’anno, secondo quanto riporta il settimanale Oggi, sarebbe dovuto toccare ancora una volta ad Elisabetta Canalis prendere parte allo spot atto a sponsorizzare la regione Liguria. Qualcosa, però, non è andato secondo le previsioni.

Il settimanale spiega infatti: “All’ultimo momento qualcosa è andato storto. La poliedrica Eli è stata messa in disparte rispetto ad altre e meno famose influencer”. L’ex Velina pare “che non l’abbia presa molto bene e il suo agente sta facendo fuoco e fiamme per inserirla come ospite fissa in qualche popolare trasmissione Rai, una volta terminato il Festival”.

Sembrerebbe quindi essere nato uno scontro tra l’entourage della showgirl e il mondo Rai anche se al momento nessuna delle due parti ha parlato ufficialmente.

In passato proprio la pubblicità con la Canalis non era piaciuta a tanti viste le origini sarde della donna che contrastavano con la frase “La mia Liguria”.

Lo spot legato alla promozione del territorio ligure, quest’anno è stato, invece, affidato Maurizio Lastrico nei panni di Cristoforo Colombo e l’attrice genovese Alice Arcuri.

Di seguito, invece, un recente post Instagram proprio dell’ex Velina che si gode la “vita americana”:

Riproduzione riservata © 2023 - DG