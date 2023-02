Festa di compleanno super per Elisabetta Gregoraci che ha celebrato con amici e parenti i suoi 43 anni. Sui social le foto con tutti gli invitati.

Non poteva non essere una super festa, quella dei 43 anni di Elisabetta Gregoraci che in queste ore ha celebrato il compleanno in quel di Monte Carlo. A rendere noto quasi tutto è stata la festeggiata con una serie di stories Instagram ma anche con un post di ringraziamento ai presenti.

I 43 anni di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci

Da quanto è stato possibile ricostruire dalle stories social di Elisabetta Gregoraci e da quelle degli invitati, la festa è stata curata nei minimi dettagli.

Party floreale sul rosa, come l’abito indossato dalla festeggiata. Presenti candele e tavoli con posti assegnati agli invitati. Presenti Alan Palmieri e Jonathan Kashanian con i quali la bella neo 43enne ha danzato e cantato senza freni.

Per la sua festa sono arrivati anche Enzo Miccio, Matilde Brandi, Fabiola Sciarrabbasi e tanti altri amici e parenti. Presente, infatti, a sorella Marzia Gregoraci, protagonista poi anche di diversi scatti condivisi sui social.

Non potevano mancare, però, anche gli affetti più cari. Da una parte l’ex marito Flavio Briatore e dall’altra suo figlio Nathan Flaco.

Il compleanno è stato festeggiato a Monte Carlo e tutto sembra essere andato benissimo. Unica nota leggermente stonata? Quella che pare sia stata l’assenza di Giulio Fratini, a cui la bella Eli si è legata dalla scorsa estate.

L’imprenditore non era al party ma ha comunque fatto sentire la sua presenza dedicandole un augurio social. “Buon compleanno, ha scritto nelle sue storie, aggiungendo un cuore e alcuni scatti con lei. Da capire se la sua assenza sia dovuta solo a motivi di lavoro o al voler rinviare eventuali presentazioni ufficiali…

Di seguito anche il post condiviso su Instagram dalla donna con tutte le immagini e un video:

