Alcune stories social di Belen Rodriguez hanno svelato un dettaglio che ha subito fatto parlare. Ecco cosa ha combinato la showgirl.

Gaffe o tradimento, chiamatelo come volete. Ma Belen Rodriguez fa parlare con le sue stories Instagram che la mostrano sul divano intenta a guardare la tv e… la concorrenza. Ebbene sì, perché nella settimana decisamente complicata in termini di ascolti per Mediaset, l’argentina ha contribuito all’audience di Sanremo guardando Rai 1.

Belen Rodriguez, “il tradimento” è servito

Belen Rodriguez

In una settimana davvero complicata per Mediaset sul fronte ascolti, causa Sanremo, Belen Rodriguez si è resa protagonista di un “tradimento” in piena regola.

Noostante la sconfitta clamorosa a livello di audience de Le Iene nella prima serata di Sanremo, la showgirl ha mostrato in alcune sue stories Instagram di essere tra le telespettatrici del Festival. La showgirl ha condiviso il momento in cui hanno cantato i due ospiti della seconda serata, Renga e Nek, parlando di “bellezza della bella musica”.

L’argentina non ha mai fatto mistero di amare fortemente la musica e di essere così legata a questo settore grazie a suo padre.

Eppure, la gaffe sembra evidente con la tv sintonizzata su Rai 1 e non su Mediaset. Una preferenza bella e buona che non può non far scattare quantomeno un sorriso. Tra le altre cose, la stessa Belen si è anche complimentata con i due artisti cosa che non avrebbe nulla di male se non fosse che a trasmetterli in onda “sono i rivali”…

Di seguito un recente post Instagram dell’argentina:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG