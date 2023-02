Il noto cantante Simone Cristicchi ha espresso il suo punto di vista riguardo i personaggi presenti a Sanremo e le tematiche affrontate.

Contestualizzate, sicuramente, le parole di Simone Cristicchi sul Festival di Sanremo trovano il loro perché. Il noto cantante, ad Adnkronos, ha espresso alcuni pensieri sulle tematiche fin qui portate sul palco dell’Ariston sottolineando come si sarebbe potuto e dovuto parlare anche di foibe.

Il commento di Simone Cristicchi su Sanremo

Simone Cristicchi

Non credo che sarebbe un problema dare 20 secondi di tempo al Festival di Sanremo, visto che si danno 15 minuti a certi personaggi squallidi…”, le parole di Simone Cristicchi dette in collegamento da Trieste durante la presentazione di un libro sulla tragedia delle foibe e del successivo esodo Giuliano, istriano, dalmata, di Roberto Menia alla Università E-Campus di Roma.

Sull’importanza di vedere argomenti di un certo livello all’Ariston, il cantante ha tenuto a sottolineare: “Potrebbe essere sicuramente utile. Ma ogni volta sembra quasi di dover chiedere l’elemosina per parlare di foibe. La questione è comunque delicata e va chiesta a chi dirige il ‘baraccone’ del Festival; dipende da chi sceglie e anche da chi sceglie di non dirlo. Il giorno del Ricordo deve entrare nella coscienza collettiva degli italiani è uno spazio del genere, con decine di milioni di persone e che guardano la tv, sarebbe sicuramente utile”, ha conclude l’artista molto attento al tema foibe e già in passato protagonista di diverse iniziative sull’argomento.

Di seguito, invece, un simpatico post Instagram del cantante che fa riferimento ad uno dei suoi successi:

Riproduzione riservata © 2023 - DG