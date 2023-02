Vittorio Sgarbi al vetriolo dopo il Festival di Sanremo 2023: il sottosegretario alla Cultura boccia i vertici Rai, Amadeus e i Ferragnez.

Il Festival di Sanremo 2023 continua a far chiacchierare e, qualche ora dopo la conclusione della 73esima edizione della kermesse, Vittorio Sgarbi si esprime senza mezzi termini. Il sottosegretario alla Cultura ha ritenuto la manifestazione “miserabile, insensata, insignificante, infantile” e ha appoggiato l’idea di rispedire a casa i vertici Rai e Amadeus. Parole al vetriolo sono state riservate anche a Chiara Ferragni e Fedez.

Vittorio Sgarbi boccia Sanremo 2023

I vertici Rai “devono andare a casa” perché questo Sanremo “è stato un fallimento culturale totale”: Sgarbi si esprime così in una intervista per La Stampa.

“Non puoi lasciare la più grande azienda culturale italiana in mano a Presta, Coletta, Amadeus e due capre come Fedez e Ferragni, che non sanno parlare – ha aggiunto – . Serve una svolta culturale. I vertici hanno mancato alla funzione di controllo: non è censura per impedire quello che è accaduto, ma per impedire che il livello sia così basso”.

E, riguardo il gesto di Fedez contro il ministro Bignami, ha commentato: “Un attacco infantile, andrebbe impedito sul piano deontologico dalla Rai. Perché consentire che un uomo di governo sia irriso da Fedez? Un livello di politica troppo basso”.

Per Sgarbi, tuttavia, non si potrebbe parlare di censura. “Non puoi avere un editore che non vigila su quanto accade, non in senso censorio ma qualitativo – ha aggiunto – […]Di questo Festival non ti ricordi un gesto, una strofa, una canzone, solo i vestiti. Non si può scambiare la cultura con Benigni, Fedez e Ferragni. Serve una direzione di carattere”.

Il sottosegretario alla Cultura, quindi, ha proposto una modifica radicale nel Festival e nella dirigenza. “Per la direzione del festival (metterei, ndr) Morgan, un ponte fra musica classica e contemporanea: meglio un vero stravagante come lui che uno finto come Fedez – ha detto Sgarbi che, proprio al rapper, ha dato un voto non troppo basso per la sua presenza all’Ariston – […]Il bacio non si può giudicare negativamente: è il modo in cui Rosa Chemical è esistita. (Il voto a Fedez, ndr) Fra il 5 e il 6. È pessimo ma non è un incapace totale, come la moglie”.

Riproduzione riservata © 2023 - DG