Ospite della seconda serata del Festival di Sanremo Fedez si esibisce con un testo “non autorizzato”.

Durante la seconda serata del Festival di Sanremo, Amadeus si collega con la nave Costa al largo di Sanremo, dove ad attenderlo c’è Fedez. Il cantante si esibisce con un pezzo rap dai toni provocatori. A fine esibizione afferma: “Per riprendere l’articolo 21 della costituzione voglio assumermi la piena responsabilità di ciò che ho detto e fatto. Il testo che ho scritto non era stato annunciato alla Rai e voglio assumermene piena responsabilità”.

– Fedez se apresenta ao vivo no Costa Esmeralda 🚢#Sanremo2023 pic.twitter.com/i2B3tC7Sjl — Italianizei 💐 (@italianizeisite) February 8, 2023

Le parole di Fedez

Il cantante crea un pezzo provocatorio per la sua esibizione a Sanremo. Fedez nel suo pezzo rap, cantato dalla nave da crociera al largo di Sanremo, tratta di diversi temi passando dal suo tumore, alle sue lotte con il Codacons: “Ciao Codacons, guarda come mi diverto”: canta Fedez. Il brano continua con una toccante dedica a Gianluca Vialli: “Se penso a chi mi ha dato la forza guardo in alto E il ricordo di Gianluca che porto su questo palco”. Fedez rivolge quindi lo sguardo verso il cielo per ricordare l’amico Gianluca Vialli, scomparso recentemente dopo una lunga malattia.

