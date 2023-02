Nata e cresciuta nella regione della Lombardia, aveva iniziato a sciare a soli 4 anni e ha presto raggiunto grandi risultati nelle competizioni nazionali. Nel 2017, è diventata la prima donna italiana a vincere una medaglia di bronzo nella discesa libera. Nel corso degli anni, Elena ha riscosso l’ammirazione di molti. La sua determinazione e il suo coraggio sono stati ammirati e celebrati da atleti, fan e appassionati di sport.

Da tempo lottava contro il cancro, che aveva annunciato di avere a gennaio del 2018, quando dovette rinunciare ai Giochi olimpici di Pyeongchang. A novembre 2018, aveva condiviso la gioia di aver sconfitto la malattia.

Subito dopo dovette affrontare un infortunio alla mano e uno al ginocchio che le impedirono di prendere parte alle competizioni in Coppa del Mondo.

Il 22 aprile 2020 annunciò il ritiro, insieme alla sorella Nadia.

La sua carriera come sciatrice professionale è iniziata nel 2003, quando ha vinto una medaglia d’argento alle Olimpiadi Invernali di Torino. Ha vinto un argento nei Mondiali del 2005 a Bormio, una medaglia d’argento e una di bronzo nei Mondiali Juniores di Bardonecchia del 2005.

In Coppa del Mondo ha centrato ben quattro podi in discesa libera, di cui due vittorie a Lake Louis nel 2005 e a Cortina d’Ampezzo nel 2015, più due terzi posti.

Oltre a ciò, ha vinto in Coppa Europa cinque podi (una vittoria a Pila nel 2012 e quattro terzi posti) e ottenuto anche una vittoria in South American Cup, a Las Leñas nel 2005.

Ai Campionati italiani, Elena ha totalizzato 11 medaglie, tra cui 7 ori in discesa libera (2005, 2007, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2016), e 4 argenti (discesa libera nel 2006, supercombinata nel 2007, discesa libera e supergigante nel 2008).

Il suo ricordo rimarrà vivo nei cuori di tutti coloro che hanno seguito la sua storia. Con la scomparsa di Elena Fanchini, il mondo dello sci alpino ha perso una stella. L’eccezionale carriera di Elena Fanchini, la grande sciatrice italiana, ha lasciato un ricordo indelebile nella storia dello sci alpino.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram