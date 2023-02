Hanno fatto centro i vestiti di Chiara Ferragni a Sanremo con le frasi sulla libertà delle donne. Hanno già ispirato delle piccole alunne.

Un abito con la scritta “Pensati libera”, poi un altro con tante frasi ricevute dagli haters. La prima di Chiara Ferragni a Sanremo è stata senza dubbio molto forte e con dei messaggi importanti lanciati alle donne, anche le più giovani. Sono state proprio queste ultime ad essere ispirate da alcuni outfit dell’imprenditrice digitale per le loro particolarissime maschere di carnevale.

Chiara Ferragni fonte di ispirazione

Chiara Ferragni sanremo 2023 pensati libera

Salita sul palco dell’Ariston con addosso le creazioni realizzate da Maria Grazia Chiuri per Dior, Chiara Ferragni ha fatto subito centro andando ad ispirare delle alunne di quinta elementare.

In modo particolare, è stato l’abito con la stola sulle spalle con la scritta “Pensati libera” a fare colpo. La conferma è arrivata da alcune stories Instagram proprio della direttrice artistica di Dior che, all’indomani della serata del Festival, ha condiviso con i suoi seguaci alcune foto di messaggi che le sono arrivate.

Le frasi portate sul palco dagli abiti della Ferragni sono state, infatti, riprodotte sulle magliette indossate per Carnevale da bambine di quinta elementare come confermato dalle foto condivise dalla Chiuri.

“Il vero obiettivo, fare arrivare il messaggio alle nuove generazioni”, si legge nelle stories della donna di moda. “Per un futuro dove gli unici veri modelli sono quelli di libertà”.

Insomma, la prima della moglie di Fedez, così come i suoi messaggi per le donne, sono stati un assoluto successo. Chissà cosa ci sarà in lavorazione per l’ultima serata del Festival dove, proprio Chiara, tornerà nel ruolo di co-conduttrice accanto ad Amadeus e Gianni Morandi.

Di seguito anche il post Instagram di Maria Grazia Chiuri con gli abiti della bella Chiara:

