Al Bano Carrisi è uno dei volti più famosi della musica italiana, ma prima di sfondare come cantante ha svolto ben altri mestieri.

Lo stesso Al Bano Carrisi ha svelato pubblicamente che, prima di sfondare come musicista, avrebbe fatto il cameriere per cercare di sbarcare il lunario e mantenersi senza pesare sulla sua famiglia. Il celebre cantante di Cellino San Marco ha anche svelato che, durante la sua parentesi come cameriere e pizzaiolo, avrebbe ricevuto una proposta per diventare una sorta di corriere della droga, cosa che ovviamente lui avrebbe rifiutato con fermezza.

“Mi proponevano droga da portare ai loro clienti cosa che non ho accettato. E’ la fortuna di avere una famiglia solida alle spalle. Ho sempre scelto la strada della positività”, ha confessato il cantante a Settimana Ventura.

Al Bano Carrisi

Al Bano Carrisi: prima cameriere poi cantante

Al Bano Carrisi non ha mai fatto segreto di aver lavorato a lungo come cameriere prima di riuscire a farsi notare come cantante e realizzare così il suo sogno d’intraprendere la carriera musicale. Una volta trasferitosi a Milano (dove fu ingaggiato per i suoi primi ruoli d’attore in Nel Sole – dove recitò al fianco di quella che sarebbe diventata sua moglie, Romina Power – e in Nostalgia Canaglia) il cantante lavorò anche come operaio (presso una catena di montaggio) e come pittore.

A Milano Al Bano lavorava come cameriere e pizzaiolo in un ristorante chiamato Il Dollaro, e proprio lì avrebbe ricevuto la proposta da parte di alcuni sconosciuti, che gli avrebbero chiesto se fosse disposto a spacciare della droga.

“A Milano facevo il cameriere o pizzaiolo e quando lavoravo di notte mi dissero che avrei potuto guadagnare in un giorno quello che guadagnavo in un mese. Mi dissero che dovevo dare delle bustine… E io capì che non poteva certo esserci zucchero. Gli dissi che a Milano non ero andato per guadagnare soldi, ma per ben altro”, ha confessato il cantante a Simona Ventura

Il lavoro sui campi

Al Bano non ha fatto segreto che, durante la giovinezza, avrebbe aiutato personalmente suo nonno e suo padre a arare e a prendersi cura dei loro terreni a Cellino, dove torna ogni volta che può e dove ha stabilito la sua splendida tenuta.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG