Non solo Sanremo, per Elodie c’è spazio anche per altri impegni lavorativi e alcune parole sul diventare madre…

Protagonista sul palco di Sanremo con ‘Due’ ma anche sul piccolo schermo. Elodie non si ferma mai e in occasione di un ‘intervista a Chi, mentre si parla del film ‘Ti mangio il cuore’ dove spiccano anche alcune parole a proposito di un tema importante come la maternità…

Elodie, voglia di maternità?

Elodie

Il ragionamento di Elodie a proposito dell’essere madre in futuro parte dal film ‘Ti mangio il cuore’ nel quale interpreta una donna incinta: “Ad un certo punto ci ho creduto veramente. È bellissimo. Nel film partorisco e l’ho vissuto come un vero parto, con sofferenza, con trasporto”.

Alla domanda diretta sulla maternità nella vita reale: “Ad un certo punto nella vita bisogna essere decisi e capire cosa si vuole e cosa non si vuole. Io sono decisa, mi ci vuole del tempo, ma quando capisco sono decisa. Non voglio correre, sono in un momento dove l’amore va nella direzione giusta, anche in modo inaspettato. C’è molto rispetto, tanta bellezza e poche incomprensioni”.

Poi su Iannone, suo attuale fidanzato: “Lui è un ragazzo pulito, buono, rispettoso, ha tante qualità”.

Ancora sull’idea di fare un figlio: “Non bisogna fare un figlio per stare meglio, non deve essere un atto di egoismo. Bisogna farlo quando sei stabile. Il giorno che riuscirò a essere la donna che vorrei essere, e non lo sono ancora, lo farò”.

Di seguito anche un recente post Instagram della cantante con l’outfit della prima serata di Sanremo:

Riproduzione riservata © 2023 - DG