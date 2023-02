Massimo Ranieri non ha riconosciuto la figlia Cristiana Calone fino al 2007: la incontrò per la prima volta in diretta tv.

Fino al 2007, Massimo Ranieri non aveva mai incontrato la figlia Cristiana Calone. La ragazza, all’epoca aveva 37 anni, e ha accolto con gioia l’invito del padre. Il tutto è andato in scena in diretta tv, durante lo show di Rai1 Tutte donne tranne me.

Massimo Ranieri non aveva riconosciuto la figlia Cristiana

Nel corso di una delle puntate dello show Tutte donne tranne me, Massimo Ranieri ha incontrato per la prima volta la figlia Cristiana Calone, frutto di una relazione con Franca Sebastiani. Il cantante, ammettendo tutte le sue colpe, ha raccontato agli spettatori di aver avuto la pargola quando aveva 19 anni. Era troppo giovane e all’inizio della sua carriera, motivo per cui non se l’è sentita di diventare padre. Ha trovato il coraggio di guardarla negli occhi solo nel 2007, 37 anni dopo la sua nascita, nel corso del suo show andato in scena su Rai1.

“Recito, ballo tutte cose che amo. Ma facendo tutte queste cose meravigliose ne ho persa una molto importante. Quando avevo 19 anni, dopo una notte d’amore nacque una bambina che si chiama Cristiana ed è mia figlia“, con queste parole Massimo ha presentato la pargola al mondo. La 37enne era seduta in platea perché, qualche giorno prima, aveva ricevuto l’invito dal padre.

“Mia madre, quando ha saputo che avevo una figlia, l’ha subito accettata dicendomi ‘I figli sono figli’. (…) Ma ero un cantante molto famoso e avevo 19 anni. Mi hanno trascinato via da questa storia dicendomi che era un danno alla mia immagine. Una parola che mi ha sempre fatto schifo. L’unico alibi che ho è che ero giovanissimo e inesperto. (…) Poi Cristiana Calone (vero cognome del cantante, ndr) è diventata una donna. Io l’ho vista crescere da lontano, ma la settimana scorsa, quando ho visto mia madre lì seduta, ho finalmente capito che questo era il posto giusto per abbracciare mia figlia davanti a tutti“, ha raccontato Ranieri portando la figlia al centro del palco accanto a lui.

Ecco il video di quando Massimo Ranieri presentò la figlia in tv:

Le prime parole di Cristiana Calone dopo l’incontro con il padre

Durante il loro primo incontro, Massimo ha spiegato di aver voluto vedere Cristiana in diretta tv perché per anni la stampa li ha perseguitati. Tutti sapevano che l’artista non aveva voluto riconoscere la figlia, per cui i paparazzi non gli hanno reso la vita semplice. In tutto ciò, la mamma di Ranieri ha sempre avuto un rapporto con la nipote, fin da quando era piccolina, e ha provato più volte a suggerire al figlio di avvicinarsi a lei. La ragazza, appena il ritrovato padre le ha dato la parola, ha ammesso: “E’ come se il Signore avesse toccato le corde del mio cuore e della mia anima. Non ci sono parole per descrivere questa emozione“.

In seguito, nel corso di una puntata di Domenica Live, Cristiana ha raccontato: “Fino a quel momento lo avevo visto solo in tv. Il giorno che chiamò per la prima volta, mia madre sbiancò. Io gli dissi ‘Ciao, papà’. Lui mi disse: ‘Che strano sentirsi chiamare così. Voglio che tu venga ospite nella mia trasmissione’ io sono andata in jeans e maglietta, pensavo che sarei stata tra il pubblico. Invece, mi ha presentato ufficialmente. Dopo, io e la mamma siamo andati a casa da papà. Non si può vivere di rancore, di astio. (Mamma, ndr) Mi ha sempre detto che mi ama. Papà c’è, per me, lo ringrazio pubblicamente, perché grazie a lui ho una casa. Ogni mese mi paga un affitto e per me vuol dire tanto, perché ho un bambino di 5 anni. Un figlio non può odiare un genitore. Sono sicura che lui mi ama, perché siamo uguali“.

