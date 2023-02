Un quesito ai fan e più di un dubbio. Aurora Ramazzotti ha detto la sua su quanto accaduto a Sanremo con Blanco.

Senza dubbio è il caso della prima giornata di Sanremo: l’esibizione e la “distruzione” messa in atto da Blanco sul palco dell’Ariston. Una qualcosa che ha generato l’indignazione generale ma che ha fatto sorgere anche qualche sospetto. In tal senso, Aurora Ramazzotti ha detto la sua spiegando perché, a suo modo di vedere le cose, quanto successo non era del tutto imprevisto…

Aurora Ramazzotti e i dubbi su Blanco

Aurora Ramazzotti

Attraverso una serie di stories su Instagram, Aurora Ramazzotti non si è solo limitata a dire la sua su quanto andato in scena al Festival con la seconda “esibizione” di Blanco, ma ha anche spiegato come, per lei, quanto accaduto non fosse, forse, totalmente imprevisto.

“Siamo sicuri che fosse al cento per cento imprevisto?”, questa la domanda che la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha posto a se stessa e ai suoi fan. “Sappiamo tutti che quello che è successo non ci è piaciuto. Per questo quello che voglio dire io è: domandiamoci perché abbiamo visto quello che abbiamo visto. Siamo sicuri che fosse al cento per cento imprevisto? Io lo guardo da spettatrice come voi, ed è semplicemente quello che ho percepito”.

Il dubbio della Ramazzotti vede anche una logica spiegazione: “Secondo me, quello che abbiamo visto doveva in parte accadere. Perché lo penso? Nel videoclip Blanco fa una cosa simile: l’abbiamo già vista e fa parte di una performance artistica. Quando Amadeus è salito sul palco (lasciamo stare che ha dovuto gestire una situazione difficilissima ed è stato bravissimo) non aveva l’aspetto di un conduttore di Sanremo a cui è stata fatta una mancanza di rispetto enorme. Secondo me non si era reso conto, perché questa cosa doveva, in parte, accadere. Sempre secondo me, lui doveva salire sul palco, cantare, esibirsi, evolversi, crescere, farci sognare, e poi spaccare le rose come nel videoclip, parte di una performance artistica, in linea anche con il personaggio di Blanco”.

Infine anche una domanda ancora più particolare rivolta ai fan: “Se noi avessimo visto prima tutta la performance artistica, se ci avesse fatto sognare col canto, ci avrebbe dato fastidio comunque (la distruzione messa in atto ndr) o lo avremmo considerato arte?”.

Di seguito anche un post Instagram di Sanremo con uno scatto di Blanco sul palco:

