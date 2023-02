Il palco dell’Ariston mette soggezione a chiunque e più di una star è caduta dalla celebre scalinata o sul palco. Scopriamo di chi si tratta.

Da Bianca Balti a Rocco Papaleo, in tante e in tanti sono loro malgrado inciampati nel percorrere la prestigiosa scalinata dell’Ariston o, semplicemente, scivolando sul palco. Per fortuna, dopo qualche risata, lo show ha ripreso come sempre. Scopriamo quali sono state le cadute più celebri al Festival di Sanremo e chi si è reso protagonista di uno sfortunato scivolone.

Festival di Sanremo: le cadute più celebri

Michelle Hunziker ha partecipato al Festival di Sanremo 2007 e purtroppo è stata tradita dal suo lungo abito, ritrovandosi ben presto sdraiata a terra. A venirle in soccorso ci ha pensato quello che all’epoca era il direttore artistico dello show, il conduttore Pippo Baudo. Anche Bianca Balti è caduta durante la sua sfilata a Sanremo, ma tutto si è risolto con un siparietto esilarante visto che Luciana Littizzetto, che era con lei, invece di fingersi preoccupata ha esultato al grido di “Evvai! Sì!”.

Sabrina Impacciatore è stata senza dubbio la protagonista di una delle cadute più plateali sul palco dell’Ariston. Appena ha finito di percorrere la celebre scalinata, l’attrice è stata tradita dal suo sfarzoso abito con gonna principesca. Tutto si è risolto fortunatamente tra le risate e gli applausi, e Pierfrancesco Favino l’ha aiutata a rialzarsi.

Ghali si è reso protagonista di un’entrata in scena a Sanremo 2020 che è difficile da dimenticare: il cantante ha infatti fatto entrare uno stunt-man identico a lui che ha finto la sua rovinosa caduta dalla scalinata. A seguire, la sua entrata in scena tra lo stupore generale del pubblico, ha chiarito a tutti che si trattasse di una finzione scenica.

Anche Rocco Papaleo è stato suo malgrado protagonista di una terribile caduta sul palco dell’Ariston, ma fortunatamente per lui non ci sarebbero state conseguenze e tutto si sarebbe risolto con una risata.

