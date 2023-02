Nella seconda serata di Sanremo sarà Francesca Fagnani la co-conduttrice. Le confessioni della ‘Belva’ anche sul rapporto con Enrico Mentana.

Sarà protagonista della seconda serata del Festival di Sanremo come co-conduttrice. Parliamo di Francesca Fagnani la ‘Belva’ per eccellenza della tv. La presentatrice riserva sempre delle sorprese. Alcune di queste riguardano anche il suo privato e la relazione, storica, con Enrico Mentana.

Francesca Fagnani e il rapporto con Enrico Mentana

Francesca Fagnani

Non è dato sapere se Enrico Mentana sarà presente a Sanremo per sostenerla e, probabilmente, per lavoro non lo sarà, ma Francesca Fagnani è una donna forte e indipendente e dimostrerà, come fa tra le mura domestiche, il suo carattere anche in questa occasione.

“L’amore è come il Giro d’Italia, si vince a tappe. Non ho fatto mai nulla per mostrarmi in coppia. Neanche una foto insieme (…) Ho fatto tutto da sola, nel bene e nel male”, aveva detto in una vecchia intervista confermando la sua forza e il non aver avuto bisogno del compagno per fare carriera.

Proprio su Mentana con cui sta da oltre 10 anni, la conduttrice aveva rivelato alcune piccole cose: “Cosa mi piace di lui? La testa. Ha una velocità di pensiero impressionante”, il commento a Oggi.

Simpatico anche un recente riferimento ai caratteri forti che si sfidano in casa: “Chi ha più ego? È lotta continua”, ha anche aggiunto al Corriere della Sera.

Ma anche una particolare lotta in casa e gelosia relativa ai loro, due cani cavalier king, Nina e Bice: “Nina l’ha scelta Enrico e sembra una principessa, Bice l’ho scelta io e dovrebbe chiamarsi Scampia. Quel che mi fa rabbia è che sono entrambe pazze di Enrico. Io cucino per loro, ma niente: si buttano solo su di lui”.

Di seguito anche un recente post Instagram della presentatrice di Belve:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG