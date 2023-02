La reunion dei Pooh a Sanremo ha visto presente pure Riccardo Fogli anche se il cantante ad un certo punto è sparito. Cosa è successo.

Uno dei momenti che ha fatto maggiormente emozionare della prima serata del Festival di Sanremo è stato senza dubbio l’arrivo dei Pooh e la loro reunion che ha visto i vari componenti dare spettacolo con diverse canzoni del loro repertorio. Presente anche Riccardo Fogli che si è esibito in alcuni brani salvo poi “sparire” dietro le quinte. Sull’accaduto ha parlato il diretto interessato che si è fatto sfuggire anche alcune dichiarazioni riguardo il particolare momento personale che sta vivendo.

Riccardo Fogli: la sparizione sul palco e i debiti

Riccardo Fogli

Intervenuto nel corso della conferenza stampa odierna da Sanremo, Fogli ha parlato dell’esibizione insieme ai Pooh e di qualcosa che lo riguarda da molto vicino.

Sulla improvvisa sparizione dopo aver cantanto: “Io pensavo di uscire, scusate fratelli. Io sto in punta di piedi nella vostra vita perché vi voglio bene e vi rispetto, voi siete i Pooh. Io mi chiamo i due mondi. Invece voi siete solo i Pooh, capito? Quindi io in punta di piedi non volevo dar fastidio e me ne sono andato. E voi mi avete richiamato”, le sue parole riprese da diversi media,

Ancora sul gruppo ma anche sulla sua condizione personale non felice dal punto di vista economico: “Ringrazio i Pooh perché ogni tanto mi riprendono e mi vengono a recuperare in qualche programma o in qualche banca per ripagare i miei debiti e mi istruiscono”.

Insomma, frasi che chiudono eventuali casi e polemiche tra l’uomo e il resto del gruppo dei Pooh ma che mettono anche in evidenza come l’artista sembra non passarsela troppo bene a livello personale e di finanze.

Di seguito anche il post relativo alle parole del cantante:

Riccardo Fogli: “Ringrazio i Pooh che mi riprendono mentre sto affondando in un qualche programma, in una banca per ripagare i miei debiti e mi istruiscono”#Sanremo2023 #gfvip pic.twitter.com/DYqn5Lm6UJ — Cinguetterai  (@Cinguetterai) February 8, 2023

Riproduzione riservata © 2023 - DG