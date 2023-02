Grande stupore per Chiara Ferragni alla prima del Festival di Sanremo. Non solo per i look ma anche per il taglio di capelli.

Dopo la grande attesa, eccola in scena al Festival di Sanremo. Parliamo di Chiara Ferragni che ha fatto il proprio debutto all’Ariston come co-conduttrice martedì sera. Oltre ad incantare per la sua bellezza e i suoi abiti, l’imprenditrice digitale ha colpito tutti per il taglio di capelli che ha fatto venire dei sospetti. In particolare sui social, qualcuno ha ipotizzato che potesse aver indossato una parrucca. La verità? Svelata in queste ore in un video…

Chiara Ferragni con la parrucca a Sanremo? La verità

Chiara Ferragni ha stupito tutti alla prima serata del Festival di Sanremo 2023, grazie non solo ai suoi abiti decisamente particolare, ma anche con un nuovo taglio di capelli.

L’influencer e co-conduttrice della prima serata (e poi dell’ultima) si è presentata sul palco dell’Ariston con un inedito caschetto corto e ondulato. Proprio questo nuovo look ha fatto venire dei sospetti ai telespettatori e ai suoi fan che hanno anche ipotizzato all’uso di una parrucca.

Di recente, però, la verità è venuta a galla. Infatti, è stato uno dei suoi assistenti ad aver chiarito la questione con tanto di filmato che non lascia dubbi.

Manuele Mameli, infatti, ha postato una storia per chiarire questo dubbio con i fan: “Non è una parrucca”, ha scritto pubblicato anche un video della Ferragni mentre si taglia i capelli. Anche su Tik Tok le immagini del momento del taglio hanno subito fatto il giro del web confermando quindi che non si è trattato di alcuna parrucca.

Di seguito anche un post su Tik Tok dove si vedere il “taglio”…:

