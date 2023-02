Non potevano mancare i commenti di Selvaggia Lucarelli sulla prima serata di Sanremo e l’operato di Chiara Ferragni. E sul monologo…

C’era grande attesa per vedere all’opera Chiara Ferragni a Sanremo. Anche da parte di chi, di solito, la critica. Parliamo di Selvaggia Lucarelli che con la sua solita prontezza e quel tocco di ironia pensata non ha fatto mancare alcuni pareri sulla serata ed in particolare sul monologo dell’imprenditrice digitale.

Selvaggia Lucarelli: il commento su Chiara Ferragni

Sia durante la serata di Sanremo che nelle ore successive, tra il finire della notte e quest’oggi, la Lucarelli ha dato il meglio di sé con diversi commenti social alle varie prestazioni di conduttori e artisti al Festival.

Spiccano, come detto, quelli su Chiara Ferragni e il suo monologo che, a quanto pare, non ha convinto troppo la giornalista. La donna, infatti, dopo una serie di tweet, ha anche scritto: “Ora mi apro un profilo onlyfans e il commento sul monologo lo metto lì”.

E per far capire la portata dei suoi pensieri ma anche il volume di audience che potrebbe generare ha ironizzato facendo un riferimento proprio alle parole della Ferragni: “Così poi mi compro voi e la pikkola KIARA”.

Già in precedenza, come detto, la giornalista e opinionista tv aveva fatto dell’ironia su alcuni passaggi della influencer “imitandola” dicendola: “Pikkola Selvi augura a Selvaggia e a tutti voi la buonanotte”, con chiaro riferimento alle parole della Ferragni che nel suo monologo si era appunto rivolta a se stessa da piccola.

Diverse le reazioni ai post del giudice di Ballando con le Stelle che pare aver ricevuto tanto gradimento. Non tanto per le frecciate quanto per il modo molto sottile che ha usato in questa occasione.

Di seguito l’ultimo post su Twitter della giornalista e opinionista a proposito della Ferragni:

Ora mi apro un profilo onlyfans e il commento sul monologo lo metto lì così poi mi compro voi e pikkola KIARA. — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) February 8, 2023

