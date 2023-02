Stefano De Martino ha detto la sua sul Festival di Sanremo appena iniziato. Non manca un sogno nel cassetto e un parere sul caso Blanco.

La prima serata del Festival di Sanremo ha fatto registrare grande apprezzamento da parte del pubblico e anche da parte degli esperti del settore. In tanti hanno commentato l’operato di conduttori e artisti, compresa la vicenda che ha visto protagonista in negativo Blanco. Di questo e molto altro ha parlato Stefano De Martino nel corso di una diretta Instagram con Fanpage.

Stefano De Martino e Sanremo: presente e futuro

Stefano de Martino

Parlando del Festival e anche delle sue ambizioni come conduttore, Stefano De Martino ha ammesso: “Il Festival di Sanremo è il sogno di ogni conduttore, sarei ipocrita a dire di no. Però, penso che il Festival di Sanremo sia anche un’occasione che prima o poi capita nella vita, ma è un’occasione che capita soprattutto a chi ha qualche capello in bianco in più. Io di capelli bianchi ne ho molto pochi, allora penso che ci voglia tempo”.

Per questa ragione, il presentatore ed ex ballerino ha aggiunto: “Mi servirebbe un team di supporto, io mi sento ancora un esordiente e non è falsa modestia. Il mio passo è da maratoneta. Fare Sanremo sarebbe un boost troppo grande. Come nel tennis, dove c’è una classifica mondiale, io non mi sento al 140esimo posto ma nemmeno tra i primi 10. L’importante è sapere dove si sta. Guardare Sanremo per me è come un aspirante allenatore che guarda i mondiali di calcio, è questo l’esempio. Faccio il mio Fantasanremo nella testa ed è divertentissimo perché, poi, dal divano siamo tutti bravissimi”.

“La cosa più difficile di Sanremo, credo, sia la conferenza stampa. In duemila contro uno, che tutti aspettano che tu dica la cosa più sbagliata. Non è come la serata in diretta”.

Non manca un passaggio sul caso Blanco e come se la sia cavata Amadeus: “La reazione di Amadeus? Credo sia stato fin troppo diplomatico, poteva essere anche meno delicato e poteva usare meno tatto con Blanco, ne aveva diritto”.

Sul confronto tra quanto accaduto quest’anno e l’episodio Morgan-Bugodel passato: “C’è differenza tra quello che è successo tra Bugo e Morgan e quello che è successo ieri con Blanco. Sottrarsi a una esibizione, come hanno fatto Bugo e Morgan, è invalidante in modo diretto in primi per l’artista e reca un danno più limitato rispetto allo spettacolo. Quanto accaduto con Blanco ha avuto ripercurssioni enormi sul lavoro di tutti per tutto il resto dello spettacolo”.

Di seguito anche un breve riassunto della prima serata del Festival condiviso dal profilo ufficiale di Sanremo in un post Instagram:

Riproduzione riservata © 2023 - DG