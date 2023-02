Fischi a Sanremo sul palco dell’Ariston a Blanco. Palco devastato dall’artista.

Pessima figura per Blanco questa sera a Sanremo. Problema tecnico durante l’esibizione. Mentre stava presentando il suo singolo L’Isola delle Rose, un problema tecnico gli ha impedito di sentire la sua voce. L’artista ha iniziato quindi a distruggere i fiori sul palco rovinando la composizione floreale.

“Purtroppo non mi sentivo in cuffia e non sentivo la voce”: ha detto Blanco per rispondere ai fischi.

Il significato è che non andava la voce e mi sono divertito comunque. La cosa bella della musica è che non bisogna sempre seguire uno schema. Ci sono cose che non vanno bene, se volete la rifaccio volentieri, ma ho provato comunque a divertirmi”: ha risposto Blanco a Sanremo. Amadeus lo saluta affermando che Blanco tornerà poco dopo per cantare la sua canzone sul palco.

Successivamente però insieme a Gianni Morandi ha comunicato al pubblico: “Blanco non tornerà sul palco questa sera, non ci sono le condizioni”.

