Da giorni si parla di una presunta separazione tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: l’agente di lui ha raccontato cosa è accaduto.

Solo pochi giorni fa, si è diffusa in rete la notizia dell’addio tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La coppia, che si appresta a convolare a nozze nei prossimi mesi, è finita al centro del gossip per i presunti tradimenti di lui. Stando a quanto spifferato da Dagospia, l’argentina avrebbe scoperto le scappatelle del futuro marito e lo avrebbe cacciato da casa. Ma a raccontare come sono andate realmente le cose ci ha pensato l’agente di Moser.

Cecilia e Ignazio “sono umani e hanno discusso”

“Sono umani e hanno avuto una discussione, come capita a tutti”, ha raccontato il manager di Ignazio Moser al Corriere della sera.

“Ma non c’è nessun litigio e nessun tradimento che ha portato Rodriguez a cacciarlo di casa – ha precisato ancora – . In questo momento, lui, è proprio a casa. A casa loro”.

E, come si evince da alcune Instagram story di Cecilia e Ignazio, i due sono proprio insieme, sotto lo stesso tetto.

Infine, si è cercato di fare chiarezza sulla misteriosa sparizione dell’anello che Moser ha regalato alla fidanzata in occasione della proposta di matrimonio.

In alcune storie social, infatti, Cecilia è stata avvistata senza il pegno d’amore del fidanzato, ma anche in questo caso il mistero è stato risolto. “Cecilia Rodriguez fa da testimonial a vari brand, tra cui marchi di gioielli – ha spiegato il manager – . Probabilmente, per uno shooting o per impegni lavorativi, ha dovuto togliere tutti i gioielli e in qualche sua story è apparsa senza anello”.

