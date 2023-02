Sembra che tra Cecilia Rodrigeuz e Ignazio Moser sia tornata la pace, dopo le voci di una possibile rottura. Questo è stato fatto pensare da una foto pubblicata da Ignazio su Instagram che lo ritrae a letto con Nino, uno dei loro due cani. Sembra quindi che l’uomo sia tornato a casa dopo le notizie su un possibile tradimento dell’uomo, a pochi mesi dall’annuncio del loro matrimonio.

La notizia della presunta rottura tra Ignazio Moser e Cecilia Rodrigeuz era stata diffusa inizialmente da Dagospia, che aveva scritto che Moser era stato “buttato fuori di casa”. Oltre a questo, i fan si sono accorti che Cecilia non indossa più l’anello di fidanzamento al dito. Tuttavia, non c’era stato alcun commento da parte dei diretti interessati.

La notizia era stata una sorpresa, considerando che solo lo scorso novembre i due avevano annunciato di volersi sposare, condividendo un video della proposta di matrimonio sui social. Il loro amore era nato cinque anni fa durante il GF Vip e sembrava andare a gonfie vele.

View this post on Instagram

Ora la crisi tra i due sembra rientrata, vista la foto pubblicata da Ignazio a casa insieme al loro cane Nino. Per ora nessuno dei due ha commentato le voci su questa situazione, Cecilia non è tornata a mostrarsi sui social con il futuro marito ma il fatto che lui sia a casa fa ben sperare i fan che sia stata solo una litigata e che i due abbiano già fatto pace.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram