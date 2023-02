Sembra che l’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sia giunto al termine a pochi mesi dal matrimonio. La coppia formata dalla sorella di Belen Rodriguez e dall’ex ciclista avrebbe raggiunto il punto finale a causa di un tradimento da parte di lui, che avrebbe distrutto la fiducia di Cecilia e messo fine alla storia d’amore di una delle coppie più belle dello spettacolo italiano.

Cecilia, secondo una fonte molto vicina alla coppia, avrebbe scoperto il tradimento di Ignazio per puro caso e avrebbe deciso di togliersi l’anello di fidanzamento e annullare il matrimonio.

La fine della loro relazione è stata confermata da una recente storia Instagram dell’influencer argentina, che mostra la sua mano sinistra senza l’anello di fidanzamento. La piccola di casa Rodriguez avrebbe gettato via l’anello e fatto uscire di casa Moser, secondo alcune fonti vicine alla coppia.

Al momento, entrambi non hanno ancora confermato la notizia o rilasciato dichiarazioni, ma dopo questa “scoop” è probabile che lo faranno presto.

La notizia della loro separazione è giunta come una sorpresa, poiché i due erano evidentemente molto innamorati e pronti a sposarsi. Lo scorso novembre, Ignazio aveva organizzato una proposta di matrimonio romantica e Cecilia aveva risposto “sì” alla domanda di trascorrere il resto della vita insieme. Tuttavia, qualcosa è andato storto e l’indizio sulla separazione è stato confermato da una prova sociale che sembra svelare la verità su ciò che è successo.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram