George Ciupilan racconta a Silvia Toffanin i problemi avuti con l’alcol, nati dopo le prime esperienze in tv.

“L’alcol era diventato il mio modo di sfogarmi. Quando lo bevevo, mostravo un lato aggressivo di me che non mi piaceva,” racconta l’ex partecipante del “Grande Fratello VIP”, che ha deciso di smettere di bere il 30 gennaio 2022. Molto importanti sono stati gli amici, in questa delicata fase della vita dell’ex inquilino del “Grande Fratello Vip”.

George Ciupilan

“Anche mia madre mi ha dato una spinta dicendomi che mio padre aveva lo stesso problema e io non volevo diventare come lui,” ammette Ciupilan. “Oggi sono orgoglioso di me stesso.”

L’influencer di origini rumene, nel salotto di Verissimo, ha condiviso la storia della sua famiglia e i momenti difficili che ha affrontato con il padre che aveva problemi con l’alcol ed era violento.

George ha dichiarato che grazie alla sua mamma è riuscito a iniziare una nuova vita in Italia.

George Ciupilan ha raccontato che nei primi anni della sua vita ha vissuto con suo padre in Romania perché sua madre doveva lavorare. Lui era sempre stato timido e il fatto che suo padre fosse un uomo violento non lo ha aiutato a crescere. Stava male. Poi è arrivato il momento decisivo: quando sua madre ha scoperto tutto, lo ha portato con sé in Italia in segreto. Da allora la sua vita è cambiata. All’inizio è stato difficile perché non conosceva la lingua, ma poi si è ambientato.

