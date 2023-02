Grande ospite di C’è posta per te, Federica Pellegrini ha svelato alcuni dettagli sulla trasmissione rispondendo ad alcune domande…

C’era grande attesa nel vedere Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta a ‘C’è posta per te‘, e i fan del programma, così come quelli della coppia non sono rimasti delusi. I due, bellissimi, sono stati ospiti della trasmissione di Maria De Filippi e, nel corso della messa in onda della puntata di sabato sera 4 febbraio, la stessa nuotatrice ha avuto modo di rispondere anche a qualche dubbio dei telespettatori. Il tutto rigorsamente sui social.

C’è posta per te, le rivelazioni di Federica Pellegrini

FEDERICA PELLEGRINI

Infatti, come noto, le puntate di C’è posta per te sono registrate e Federica Pellegrini si è potuta gustare la sua comparsata da ospite col marito alla tv. Mentre lo faceva, diversi fan hanno commentato un suo post Instagram che faceva riferimento appunto alla serata da Maria De Filippi.

Spiccano alcune rivelazioni sul programma e sulla veridicità delle storie. Molti utenti, seguaci della nuotatrice, infatti, si sono domandati se effettivamente ciò che viene raccontato sia finto o meno.

A dare una risposta diretta è stata proprio la bella Fede. “Ti posso assicurare che non c’è niente di finto”, ha scritto nei commenti del suo post la donna rispondendo ad un utente.

E a chi insisteva ha replicato ancora: “Vi posso assicurare per mia esperienza personale che è tutto vero ed è tutto stupendo e speciale, da Maria al programma, dagli ospiti all’organizzazione e all’accoglienza”.

Insomma, tutto vero a C’è posta per te. Garantisce la campionessa!

Di seguito anche il recente post Instagram della storica atleta con le foto della serata e i vari commenti dove risponde agli utenti:

