Dopo la parentesi al GF Vip, nuovo impegno per Ginevra Lamborghini che ha provato ad andare all’Eurovision 2023 come cantante…

L’abbiamo vista protagonista in tv al GF Vip di questa discussa edizione. La sua partecipazione ha fatto molto discutere e l’ha portata ad essere eliminata col caso di bullismo verso Marco Bellavia. Stiamo parlando di Ginevra Lamborghini che torna alla cronaca per un tentativo non esattamente convincente di prendere parte all’Eurovision 2023, contest musicale, per San Marino con la canzone ‘Tu non mi vuoi’. Il risultato però…

Ginevra Lamborghini all’Eurovision 2023? L’esibizione è un flop

Ginevra Lamborghini

Come detto, Ginevra Lamborghini sta provando a portare una sua canzone sul palco dell’Eurovision 2023. Per farlo, non avendo alcuna chance per rappresentare l’Italia, ha deciso di presentarsi alle selezioni per San Marino, come era già capitato in passato ad Achille Lauro.

La donna, ex gieffina, ha portato un brano ‘Tu non mi vuoi’ che, però, non ha esattamente convinto. Eppure la sorella di Elettra era parsa entusiasta prima dell’esibizione: “‘Tu non mi vuoi’ è nata in una giornata uggiosa. E sono contenta perché sono quelle cose un po’ magiche che vengono fuori senza troppa volontà e ho pensato, secondo me è il pezzo giusto per proporsi all’Eurovision, quindi, vediamo”, le sue parole che circolano in vari filmati su Tik Tok.

Una grinta e carica che non ha riscosso successo e che ha visto tanti commenti negativi alla canzone in sé ma anche alla sua performance. Infatti, dando uno sguardo ai pareri di chi ha ascoltato la canzone, la maggior parte sono negativi.

“Ma dai! Ma ci crede davvero?”, “Ma dove vuole andare?”, “Per carità”. Altri hanno anche detto qualcosa di peggio definendola: “Terrificante”.

Insomma, molto probabile che l’avventura musicale della bella Ginevra, per ora, debba fermarsi qui…

Di seguito un post su Tik Tok con l’esibizione della ragazza:

